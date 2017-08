Värmländska skulder lägre än riksgenomsnittet

Störst skuld per invånare har Filipstad med i medel drygt 13 000 kronor. Det visar en sammanställning som företaget Syna har gjort. Värmlänningarna i stort har närmare 7300 kronor i skuld per person, vilket är under riksgenomsnittet. Mest skulder per person har Stockholmare med drygt 9000 kronor.