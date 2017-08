Pontus Tidemand världsmästare i rally

Duon var nödgad att sluta som sämst fyra medan huvudkonkurrenten om mästerskapet - finländaren Teemu Suninen - inte segrade under VM-tävlingen i Tyskland. Svenskarna tog sig in på en tredjeplats vilket gav dem tillräckligt med poäng för att säkra titeln som världsmästare.



"Det har varit en perfekt säsong. Stort tack till Jonas, teamet och mina ingenjörer. Jag kunde inte ha haft bättre support", säger Pontus Tidemand i ett pressmeddelande.



De inledde VM-serien i Sverige med en seger, sedan dess har de fortsatt på segerspåret och kammat hem ytterligare tre segrar, plus två pallplatser.



"Det gäller att hitta en balans i körningen, hålla fokuset uppe och ta sig till målet. Kör man för långsamt blir bilen svårkörd och vi kunde inte köra för hårt och ta risker. Nu känns det fantastiskt. Vi har haft en perfekt säsong med optimal support", säger Pontus Tidemand.