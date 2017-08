SD överlämnade namnunderskrifter mot ett moskébygge

Sverigedemokraterna är emot planerna på ett moskébygge på Rud i Karlstad och under de senaste månaderna har man därför samlat in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning i frågan. Idag överlämnades namnuderskrifter till kommunen.

– Det känns väldigt bra att vi under nästan sex månader samlade in 8 490 fullständiga namnunderskrifter. Vi fick in nästan 9 000 underskrifter men där finns flera ofullständiga uppgifter, säger Ljubica Jasic Modin, Sverigedemokraterna i Karlstad.

Om de, enligt uppgift, 8 490 namnunderskrifterna bedöms vara kompletta så kommer frågan att tas upp i fullmäktige då det krävs underskrifter från 10 procent av de röstberättigade i kommunen. Cirka 73 000 röstberättigade finns i Karlstad och således räcker det med 7 300 namnunderskrifter.

– Det är viktigt att kunna ge Karlstadsborna inflytande i frågan. Det är inte vilken fråga som helst. Det finns religionsfrihet, ja, men Islamiska kulturföreningen har ju redan en lokal som fungerar som moské, säger Ljubica Jasic Modin.

När frågan hamnar i fullmäktige räcker det med att två tredjedelar av ledamöterna säger nej till förslaget för att stoppa det. Sverigedemokraterna behöver således få med sig ledamöter från andra partier för att få igenom sitt krav.

På Karlstads kommun ska man nu börja bereda ärendet. Namnunderskrifterna ska kontrolleras så att alla nödvändiga uppgifter finns med för att de ska godkännas.

– Vi ska titta på namn, personnummer och adress. Vi sätter igång den här veckan med stickprovskontroller, säger kommundirektören Ulf Nyqvist. Han bedömmer att frågan är mogen för att tas upp i kommunfullmäktige i november.