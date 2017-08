Rekordvinster för Sveriges kommuner - Munkfors på topplistan

Vinstkällor som sticker ut är reavinster från försäljning av mark, fastigheter och bostäder, samt pengar från kommunal exploateringsverksamhet, visar tidningens genomgång av kommunala bokslut för 2016.



Stockholms resultat på 6 miljarder kronor är störst i rena krontal.



Den största vinsten per invånare finns i Landskrona, följt av Östersund, Växjö och Södertälje. Munkfors kommun med sin vinst på 8 425 kronor i vinst per invånare hamnar på en åttonde plats.

Långt ner på listan, plats 287 av 289 kommuner, återfinns Filipstad med en vinst på 369 per invånare.



Flera kommuner som gör stora vinster per invånare har fått del av det tillfälliga flyktingstödet som kom sent 2015, och därför bokfördes under 2016.

TIO-I-TOPP:

1. Landskrona: 17 274

2. Östersund: 14 534

3. Växjö: 14 131

4. Södertälje: 12 131

5. Skellefteå: 10 086

6. Bjurholm: 9 412

7. Sollentuna: 8 551

8. Munkfors: 8 425

9. Ljusnarsberg: 8 417

10. Borgholm: 7 855



(Källa: Dagens Samhälle)