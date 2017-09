Castorama satte punkt för säsongen

Det speciella med tävlingen är att det inte bara är kastspecialister som deltar utan här tävlar alla friidrottare mot varandra.

Svenska mästaren i tresteg Simon Karlén ställdes mot världsettan i diskus Daniel Stål, höjdhopparen Sofie Skoog mot svenska mästaren i slägga Oscar Vestlund.

Och Oscar Vestlund var den som stod bakom tävlingen i Karlstad.

– Det är traditionsenligt att friidrottarna går ihop tillsammans efter säsongen. Det är sprinters, hoppare och kastare, berättar han.

Men hur får man hit världsettan i diskus?

– Man frågar snällt, säger Oscar Vestlund.

Och världsettan, Daniel Ståhl kommenterar detta såhär:

– Det är en skoj tävling, det är underbart.

Hur går det i de andra kasttävlingarna?

– Det är inte så jäkla bra. 48,5 meter i slägga, 50 meter i spjut men 17 meter i kula i alla fall, säger Daniel Ståhl.

Sofie Skoog var och med:

– Det är mest bara kul. Jag har inte rört på mig sedan Finnkampen. Det är väldigt roligt, ett lördagsnöje.

Fram till Sofie Skoog var 18 år stötte hon faktiskt kula så där kan hon leverera. Det är värre med de andra kastgrenarna.

– Jag klara mig hyfsat i diskus om jag står still, jag är helt ok i spjut men slägga är min svaga punkt. Jag står still och hoppas på gudskeslov.