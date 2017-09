Kronhjortens bröl en naturupplevelse utöver de vanliga

Från att ha varit nästan helt utrotad på 1800-talet är den svenska kronhjortsstammen på frammarsch.

- I Sverige totalt sett räknar man med att det finns ungefär 30 000 frilevande kronhjortar, och det finns lokala populationer i nästan varje län, berättar Jesper Einarsson som är Jägarförbundets kronhjortsexpert.

I Värmland finns ett par hjorthägn, men vi har också frilevande kronhjortar:

- Just Värmland är intressant, för där har ni hjortar som vandrar in från Norge, in till Högbodaområdet ungefär 11 mil fågelvägen, sen stannar de under sommarhalvåret och när brunsten är över vandrar de tillbaka, berättar Jesper Einarsson.

Det är under brunsten som hjorten brölar, för att locka till sig en hind.

- Det är viktigt om man ska ut och lyssna på de brölande hjortarna att man inte stör dem för mycket, för hon kan bara bli betäckt under 24 timmar.