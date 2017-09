Stort intresse för medborgardialog om Skutberget

– I fredags hade vi fått in 1500 svar totalt sett och vi räknar med att vi fått in ytterligare några under helgen, säger Ann-Catrin Kärnä.

Karlstadsborna har fått möjlighet att komma med idéer och förslag för hela friluftsområdets framtid. Förutom den del som berör Muminvärlden, vilket hanteras i en särskild detaljplan.

– Nu kommer vi sammanställa allt som vi fått in i de fyra olika delarna. Det kommer ta ett antal veckor eftersom vi fått in så mycket idéer och förslag men sen ska vi redovisa det för politiken sen kommer det utgöra underlag för den vision vi ska ta fram för Skutberget, säger Ann-Catrin Kärnä.

Planen ska vara klar innan årsskiftet.