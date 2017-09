Kritik mot bristande samarbete i tågtrafiken

Det har länge stått klart att det blir problem att upprätthålla trafiken mellan huvudstäderna och i den nya tidtabell som kom från SJ i dagarna slås det fast att det handlar om en kraftig försämring de närmaste åren. Från den 10 december blir det färre avgångar mellan Stockholm och Oslo, en följd av att järnvägen på norska sidan ska renoveras under flera år. Till en början blir det tre snabbtåg per dygn, men någon gång under nästa år byts snabbtågen ut mot loktåg, då kommer det att bli två resor per dygn och resan uppskattas bli cirka en timme längre.

– Det här är ännu ett exempel på att vi har ett stort behov av att synkronisera underhållsarbeten och planeringsprocesser mellan Sverige och Norge. Det blir ju mer aktuellt än någonsin att titta på behovet av att slå ihop norska och svenska myndigheter och jobba tillsammans med det här, säger Jonas Karlsson, vd för bolaget Oslo-Stockholm 2.55.

Bolaget arbetar långsiktigt med att försöka få till en snabbare järnvägsförbindelse mellan storstäderna och på delsträckorna mellan. Att det nu under fyra års tid blir färre och längre tågresor är inte bra, säger Jonas Karlsson.

– Det är alltid problem när man försämrar för resenärerna, tvingar dem till andra val och andra resmönster och sedan vill ha tillbaka dem igen efter några år. Men ur det långsiktiga perspektivet tror jag inte att det har någon större betydelse, säger Jonas Karlsson.