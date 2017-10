Mette om oroligheterna i Barcelona

Idag hålls en folkomröstning i regionen Katalonien i Spanien och det har rapporterats om oroligheter vid flera vallokaler.

- Utanför de tre vallokaler jag cyklade förbi på väg till jobbet är det hundratals och tusentals människor.

Mette Nilsson är uppvuxen i Arvika och jobbar sedan många år tillbaka i Spanien. Det kundserviceföretag hon arbetar på ligger i centrala Barcelona ett stenkast från paradgatan Ramblan.

- Mina vänner rapporterar att på vissa center är det lugnt och folk kan få komma in och rösta och de gamla får gå först men det går väldigt långsamt. På andra ställen är det tvärtom. Det har varit våldsamheter.

Från kontoret i World Trade Center följer hon vad som händer via sina vänner på sociala medier.



- En vän som är journalist säger att polisen förbjudit folk att använda telefoner och måste ha dem på flygläge. Hon säger att jag absolut inte får ringa henne.

Hon menar att alla hennes spanska vänner tycker det är självklart och viktigt att gå och rösta denna dag - oavsett om man vill ha ett självständigt Katalonien eller ej.

- Det är en stor skandal tycker ju alla. Att spanska regeringen skickat hit poliser för att stoppa en folkomröstning i ett demokratiskt land.

I de centrala delarna av stan där hon är upplever hon att det än så länge vid lunchtid är lugnt. Men i andra röstlokaler är det problem.

- Folk har satt sig och barrikaderat dörrar för att polisen inte ska kunna komma in och ta urnorna och då har polisen börjat ta personaliga objekt som plånböcker och glasögon för att folk ska flytta på sig.

Hon planerar att cykla hem som vanligt från jobbet ikväll.

- Allting beror ju på hur polisen beter sig. Så länge de låter folk gå in och rösta och inte tar urnorna - det är då det blir oroligheter. Jag är inte orolig just nu. Jag är på sätt och vis glad över att vara med om en historisk dag. Det känns skönt att folk sätter ner foten och visar vad som inte är ok.



Uppdatering. Vid klockan två på eftermiddagen berättar Mette Nilsson att situationen i flera vallokaler och polisens handgripliga agerande för att hindra folk att rösta har förändrats till det värre.

Följ gärna Ekots rapportering från Barcelona. Länk finns nedan.