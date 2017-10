198 536.50 kronor från P4 Värmlands lyssnare till Världens barn

Världens barn/Radiohjälpen fungerar som en fond som olika organisationer kan söka bidrag ur för olika hjälpprojekt runt om i världen.

Under P4 Värmlands insamling till Världens Barn förra året fick vi in 196 396 kronor och 2015 fick vi in 171 150 kronor. I år landade vi alltså på 198 536.50 kronor, och det är främst via ett telefonsamtal till insamlingsnumret som pengarna strömmat in. Vi fick också in 145 sms där radiolyssnarna önskade musik och samtidigt skänkte pengar.

En anonym person skänkte 50.000 kronor i vår digitala bössa och total skänkte 36 personer den vägen till en total av 55 100 kronor.

Alla bidrag gör stor skillnad för Världens barn så tusen tack alla lyssnare för era bidrag och ert engagemang!

På fredagskvällen kl. 20.00 redovisas insamlingen i SVT1 med en stor gala.