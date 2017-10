Väntan på fiber i Stommen

De boende hoppas att få till en fiberlösning innan nedsläckningen sker, något som kompliceras av att det inte är klart vilken aktör som får bygga fibernätet. IngMarie Bohmelin är ordförande i föreningen Mangen Fiber.

– Länsstyrelsen ska ta ett beslut om vem som ska få bidrag och det har vi väntat på i flera omgångar nu, säger hon.

Mangen Fiber menar att besked från länsstyrelsen gällande vilken aktör som ska få bidraget har skjutits upp flera gånger och att beslut skulle hade utlovats den sista augusti. Annelie Alsterlind är handläggare på den regionala utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Värmland och hon menar att beslut om bidraget inte har fördröjts.

– Det stämmer inte riktigt. Sista ansökningsdag för att skicka in ansökan till Länsstyrelsen för det här stödet var den sista augusti. Därefter ska handläggning ske och jag vet att vi håller på och plockar in kompletteringar för att de här ansökningarna ska bli så fullständiga och att alla uppgifter ska ha kommit in som gör att vi kan fatta de här besluten, säger hon.