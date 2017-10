Just nu: Hot även mot Nobelgymnasiet

– Det har kommit till skolans kännedom att det sprids en bild om riktat hot mot Nobelgymnasiet. Utifrån det har vi därför tagit beslut om att endast ha huvudentrén öppen under skoldagen. Vi har kontinuerlig kontakt med Polisen och en patrull kommer att befinna sig vid huvudentrén under dagen. Vi kommer fortlöpande skicka ut information via mejl till all personal, skriver skolledningen i ett meddelande på fredagsmorgonen.

När P4 Värmland träffar biträdande rektor Henrik Bodin strax efter nio på morgonen berättade han om hur hotet blev känt:

– Det var personal som snappade upp om att det cirkulerade ett rykte i sociala medier strax för 07:00 i morse. Sen fick vi se en bild vid 07:20. Då hade vi direktkontakt med polisen.

Utöver Nobelgymnasiet och Sundsta- Älvkullegymnasiet kommer poliser att finnas på plats även på Tingvallagymnasiet även om det inte riktats något hot mot just den skolan.