Dalebjer: "Dags att planera för arena"

Sedan tre och ett halvt år finns planer på en arenastad vid Sannafältet på Södra Råtorp i Karlstad, med arenor för bland annat fotboll och friidrott.

Men fortfarande finns ingen finansiell lösning för projektet. Per Dalebjer är kritisk till att planerna inte syns i kommunens budget.

– Kommunen kanske inte haft så mycket pengar, men ska man gå fram så måste man börja planera in det i systemet, säger Per Dalebjer. Man får lägga in det på något sätt så att det märks att man avsätter pengar för en framtida investering.

Men enligt kommunalrådet Per-Samuel Nisser är det för tidigt.

– Vi har inte kommit så långt beroende på att Karlstad växer. De investeringar som ligger tungt nu är på skolor, förskolor och äldrevård, säger Per-Samuel Nisser. Så vi har inte hunnit klämma in detta.