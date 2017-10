Fredrik gick från Mexico till Kanada

– Det är väl någon slags äventyrslusta kombinerat med en vilja att utmana sig fysiskt och mentalt, säger Fredrik Grandin.

Vandringsleden är 430 mil lång. För att hinna gå hela leden under en säsong måste man därför gå ganska långa sträckor. För Fredriks del blev det ungefär en maraton om dagen, 12-14 timmars vandring per dag under nästan fem månader. Men tankarna på att bryta kom ofta.

– Varje dag. Det går inte att pressa sig så hårt utan att ha nästan varje dag en liten dipp. Men det är alltid värt det för man får sådana belöningar varje dag, säger Fredrik Grandin.