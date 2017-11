Huvudtacklingarna minskar i SHL

Huvudtacklingar, så kallade checking to the head, har minskat rejält under de två senaste säsongerna. SHL-domaren Wolmer Edqvist från Karlstad menar att det är det delade ansvaret för tacklingen som är den avgörande faktorn.

– Den tacklande spelaren måste visa respekt men den spelaren som tar emot tacklingen måste också visa respekt. Man kanske inte ställer sig med ryggen ut en halvmeter från sargen och tar emot tacklingen. Man måste söka upp sargen och ta emot tacklingen på ett korrekt sätt, säger han.

Hittills denna säsong har en dom gällande huvudtackling utdömts hos Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Det kan jämföras med 17 domar under samma period under säsongen 2015-2016 och sex domar under samma period förra säsongen. Wolmer Edqvist menar att minskningen har positiv betydelse för sporten.

– Alla vill se fysisk hockey men vi vill inte se överfall och vi vill heller inte se massa tacklingar i ryggen och mot huvudregionen. Det är fart och frejdig hockey vi vill se, med mycket mål, säger han.