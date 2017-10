Problem med nedskräpning i Sörmoskogen

– Förra helgen hittade jag en stor glasskärva och tänkte att den kan inte ligga kvar. Sedan hittade vi så mycket mer skräp, säger Åsa Gravander.

Igår tog hon därför med sig sopsäckar på promenaden för att samla in skräp under promenaden. Och mycket skräp fick hon ihop: glas, plastdunkar, gummislangar, spoiler till en bil, lyktor, kläder och mycket annat samlades ihop. Åsa menar att det varit såhär under en lång tid och nu har hon tröttnat på nedskräpningen.

– Jag tycker det är så fruktansvärt respektlöst. Det är så enkelt att plocka det med sig härifrån, säger Åsa Gravander.

Karlstads kommun säger att nedskräpningen är ett problem både i Sörmoskogen och i andra tätortsnära skogsområden.

– Om vi får kännedom om att det finns skräphögar som ligger så kommer vi och städar upp, säger Michael Sundholm, kommunikationsstrateg på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun.

Karlstads kommun uppmanar alla som hittar skräphögar i naturen att felanmäla det till kommunen via kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller på deras hemsida.