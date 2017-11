Kristdemokraterna i Forshaga förlorar partistödet

– Partistödet som utgår i år är utifrån vad man gjorde under 2016. Tyvärr hade vi inga aktiviteter som kostade några som helst pengar. Vi har helt enkelt inte haft några sammankomster eller medlemsmöten eller något som har kostat, säger Kristdemokraternas gruppledare och ende ordinarie fullmäktigeledamot Gunnar Lindgren till P4 Värmland.

Efter en ändring av kommunallagen har reglerna för partistödet skärpts den här mandatperioden. Nu måste partierna redovisa hur de har använt pengarna, vilket ska ge mer insyn och öppenhet.

På tisdag klubbar kommunfullmäktige i Forshaga utbetalningarna av nästa års partistöd, som bygger på hur förra årets pengar användes. Alla partier utom Kristdemokraterna har lämnat in redovisningen.

Att de inte har haft några aktiviteter beror bland annat på sjukskrivningar.

Eftersom KD bara har ett mandat i fullmäktige handlar det inte om några stora pengar, bara 16 000 kronor. Så enligt Gunnar Lindgren ska det inte påverka partiets förutsättningar i den stundande valrörelsen.

– Jag hoppas att vi får ordning på vår politiska förening och att vi får ha mer aktiviteter, säger han.

Fakta: Partistödet per parti i Forshaga denna mandatperiod (kronor/år)



Socialdemokraterna 160 000

Moderaterna 56 000

Centerpartiet 48 000

Sverigedemokraterna 40 000

Miljöpartiet 24 000

Vänsterpartiet 24 000

Kommunens bästa 16 000

Liberalerna 16 000

Kristdemokraterna 16 000*



Kommentar: Varje parti i kommunfullmäktige i Forshaga får 8 000 kronor i grundstöd, plus 8 000 kronor per mandat.



*KD går miste om 2018 års stöd, enligt förslaget som ska upp i kommunfullmäktige på tisdag.

(Källa: Forshaga kommun)