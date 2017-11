Musikalen Electrafied siktar mot landets scener

– Just nu så jobbar jag ju för det, men det gäller att hitta rätt forum för det och det är det som är svårt, säger Per Thorén som är lärare och manusförfattare till Electrafied.

Hela processen började egentligen för sju år sedan när Per skrev musikalen Electrafied och satte upp med sina elever på Sundstagymnasiet. Då hade den känd musik som grund, något som blir svårt ur rättighetssynpunkt när man ska sätta upp en musikal.

Våren 2016 gjorde man en try out på Värmlandsoperan. Något man kan likna vid att göra ett pilotavsnitt för tv. Då hade projektet fått pengar från bland annat Region Värmland och Wermland opera ställde upp med lokal och orkester. Tonbruket, med bland andra värmlandsbördige Martin Hederos, gjorde musik. Manus har Per Thorén skrivit med Johan Fäldt.

– Jag hoppas någonstans att de som får möta det här materialet kan se det jag ser, säger Per Thorén.

Just nu finns musikalen i den här tryoutversionen, med en handling för hela musikalen och fyra låtar. Och det här ligger som grund till arbetet med att fortsätta försöka få till en hel musikal som sätts upp på en scen någonstans. Berättelsen bygger på Orestien, en gammal grekisk tragedi av Aiskylos.

– Det är ett så fantastiskt drama som säger så mycket om vilka vi är, säger Per Thorén.

Per Thorén lagt ner flera års arbete trots att det inte finns en helt färdig musikal. Men skapandeprocessen lockar nästan lika mycket som slutprodukten och han känner inte att arbetet är bortkastat även om det aldrig skulle bli en färdig musikal.

– Nej absolut inte! Jag har ju lärt mig skitmycket. Jag har sett med de jag jobbar med också att projektet fått dem att växa, säger Per Thorén.