P4 Värmland tar pulsen på partierna inför landstingsvalet

Anledningen till det är den stundande sammanslagningen av landstinget och Region Värmland.

Vård brukar höra till sakfrågorna som väljarna ser som viktigast, till skillnad från regionalpolitik. Vården kommer också att stå för den stora merparten av den framtida gemensamma budgeten.

De andra frågorna är också frågor som påverkar värmlänningarna väldigt mycket."

Men Moderaternas länsordförande Stina Höök tror ändå inte att regionfrågorna blir osynliga i valrörelsen.

– Jag tror faktiskt inte det. Även om det handlar om mycket mer pengar, så är de andra frågorna också frågor som påverkar värmlänningarna väldigt mycket. Kollektivtrafik, att vi har bra vägar, bra utbildning och förutsättningar att leva i det här länet, säger hon.

P4 Värmland har frågat alla de nio partier som sitter i landstingsfullmäktige vilken fråga man tycker borde bli stor i valet.

Vänsterpartiet vill lyfta fram frågan om jämlikhet mellan människor, kring till exempel vårdens tillgänglighet. Miljöpartiet framhåller nära kollektivtrafik.

För Centern är mångfald av utförare och ökad valfrihet i vården centralt. "Gör det lättare att få kontakt med och tid för besök i vården", skriver Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna betonar migrationspolitikens betydelse även för landstingets och regionens verksamhet.

Sjukvårdspartiet vill ta vara på "komplementära/integrativa" metoder, alltså till exempel alternativmedicin, och främja forskning kring sådana behandlingsmetoder.

Liberalerna har ännu inte diskuterat vilka frågor man vill lyfta i landstingsvalet.

Vi har odrägliga kösituationer inom barn- och ungdomspsykiatrin."

Socialdemokraterna tycker att barns och ungdomars psykiska hälsa borde bli en stor valfråga.

– Den största anledningen är naturligtvis att vi ser att ohälsan ökar, och har ökat under ganska lång tid. Man får inte den hjälp man behöver i rimlig tid, vi har odrägliga kösituationer inom barn- och ungdomspsykiatrin, säger oppositionslandstingsrådet Ulric Andersson.

Och Moderaterna svarar i P4 Värmlands enkät inför landstingsvalrörelsen att möjligheten att bo och leva i hela Värmland borde bli en stor valfråga.

– För vi tror att det är en av de viktigaste frågorna för Värmland framöver. Då handlar det både om möjligheten att få sjukvård i hela länet, men också att kunna bo och verka och klara sin vardag i hela länet, säger Stina Höök.

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är först ut med att fastställa valsedlarna, alla tre partierna gör det på möten på lördag 25 november. Sedan följer fler partier i december och januari.

Både för M och S toppas valberedningarnas förslag till landstingslistor av de nuvarande landstingsråden Fredrik Larsson respektive Ulric Andersson.

Och nu ska alltså även regionfrågorna vävas in i landstingsvalet. Frågor som står i olika ändar av skalan när det gäller väljarnas intresse ska därmed samsas.

För när Sifo tidigare i år frågade väljare i landet som helhet om de viktigaste politiska frågorna var sjukvården tillsammans med skolan på delad första plats, medan regionalpolitik väckte allra minst intresse.

Och visst finns en risk att regionfrågorna drunknar i valrörelsen och i den nya sammanslagningen mellan region och landsting, säger Ulric Andersson:

– Ja, den risken finns. Men vår målsättning är att se till att bägge delarna fungerar på ett bra sätt, och att utvecklingsfrågorna får sin beskärda del av resurserna. Det är varandras förutsättningar för värmländsk utveckling.

Så svarade partierna på enkäten inför landstingsvalrörelsen



Vilken fråga tycker ni borde bli en stor valfråga?

M: "Möjligheten att bo och leva i hela Värmland, digitalisering, konflikten stad-landsbygd."

KD: "Gör det lättare att få kontakt med och tid för besök i vården, t ex fler mobila vårdteam."

L: "Vi har inte diskuterat vilka frågor vi särskilt vill lyfta fram inför nästa års landstingsval."

C: "Mångfald av utförare och ökad valfrihet för den enskilde i vården."

S: "Barns och ungdomars psykiska hälsa."

MP: "Nära kollektivtrafik, tåg- och busstationer tillräckligt tätt."

V: "Jämlikheten mellan människor i tillgängligheten till samhällsservice."

SD: "Migrationspolitiken, hur våra verksamheter ska hålla hög kvalitet med migrationspolitiken på riksplanet."

SiV: "Ta vara på komplementära/integrativa metoder och främja forskning."



Vilken sakfråga blir viktigast i landstingsvalrörelsen?

M: "Hälso- och sjukvård i hela länet."

KD: "Äldrevården."

L: Inget svar.

C: "Nära vård i hela länet."

S: "Telefontillgänglighet och köer i sjukvården."

MP: "Nära vård."

V: "Rejäla satsningar på personalpolitik."

SD: "Vårdköerna och vårdplatserna."

SiV: "Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet."



Vill ni förändra landstingsskatten?

M: "Nej."

KD: "Ingen skattehöjning. Vill hålla skatten orörd tills vi ser resultatet av bildandet av den nya regionkommunen."

L: "Nej."

C: "Nej."

S: "Nej."

MP: "Antingen oförändrad, eller höja om det behövs för att förändra vården och kollektivtrafiken."

V: "Vi motsätter oss inte skattehöjningar om de är motiverade och pengarna går till de problem vi ser finns i landstinget."

SD: "Oförändrad."

SiV:"Oförändrad."