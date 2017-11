Kondition bästa skyddet mot hjärt-kärlsjukdomar

Att bara förbättra sin kondition lite grann förbättrar oddsen avsevärt för ett fortsatt liv utan hjärt-kärlsjukdomar.

För även om du har andra riskfaktorer, som högt blodtryck eller höga kolesterolvärden, så kan bra kondis motverka effekten av de andra. De här slutsatserna dras i två studier som nu publiceras och som därmed blir ett inlägg i debatten om vad som är bäst eller kanske snarare minst dåligt: att ha bra kondis och dåliga värden i övrigt eller att ha dålig kondis och vara smärt.

Svaret är inte helt givet, men det verkar som att ha bra kondition faktiskt kan fungera som en slags buffert för till exempel höga kolesterolvärden.

I den ena studien följdes totalt 40 000 män, sedan slutet av 1970-talet, och i genomsnitt 17 år för var och en.

De har mätt blodvärden och genomfört konditionstest, och sedan noterat vad som orsakat respektive persons död. Den andra studien inkluderade barn och ungdomar mellan 6 och 18 år, som testades på liknande sätt med uppföljning om de fick hjärt-kärlsjukdomar.

Summan av det hela, skriver forskarna, är att det fortfarande är viktigt att mäta sådant som blodtryck, blodsocker- och kolesterolvärden, eftersom de alla kan vara indikatorer på att en person kan vara i riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar, men att det är viktigt att ha koll på konditionen.

De personer i undersökningen som hade normal till hög kondition hade två till tre gånger större chans att klara sig från hjärt-kärlsjukdomar.

