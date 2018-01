Paracetamol under graviditeten kan skada barns språkutveckling

Paracetamol är febernedsättande och smärtstillande och finns bland annat i Alvedon och Panodil men också i ett stort antal andra läkemedel.

Förbrukningen av paracetamol har ökat kraftigt på senare år och medicinen anses vara säker i rekommenderade doser och den kan köpas utan recept och därför är mycket lättillgänglig.

En rad nya studier har dock visat på ett samband mellan intag under graviditet och barns hälsa och utveckling. En misstanke som har framförts är att exponering för paracetamol kan påverka fosterutvecklingen i olika avseenden där ett spår rör barnens kognitiva utveckling.

– Dessa nya data tillsammans med vad som är känt från andra studier gör att vi måste ta denna fråga på stort allvar, säger Karlstadsprofessorn Carl-Gustaf Bornehag, projektledare för SELMA-studien.

Han är också författare till artikeln som publicerades i European Psychiatry (Prenatal exposure to acetaminophen and children's language development at 30 months).

I SELMA-studien undersöktes användningen av paracetamol under tidig graviditet och språkutvecklingen hos 905 barn vid två och ett halvt års ålder.

Resultaten visade att omkring 60 procent av kvinnorna använde paracetamol under graviditetens första tre månader. Studien visade vidare att användning av paracetamol under tidig graviditet var kopplat till en ökad risk för språkförsening hos flickor när de var två och ett halvt år gamla, medan något sådant samband inte fanns för pojkar.

Att sambanden kan se olika ut för flickor och pojkar har visats i tidigare studier och kan indikera skillnader i hormonella mekanismer.

– Vi behöver naturligtvis mer studier, inte minst för att ta reda på vilka mekanismer som skulle kunna förklara sambanden, men en fråga redan nu är om all användning av paracetamol är nödvändig, säger professor Carl-Gustaf Bornehag.

En gravid kvinna rekommenderas ju äta paracetamol istället för till exempel Ibuprofen. Är den en rekommendation som bör omvärderas?

– Nej, jag anser inte vi har tillräckliga bevis för att ge handfasta rekommendationer. Men, man kanske ska fundera på om man behöver ta en medicin av den här arten. Kan man stå ut med situationen så är det att rekommendera, säger Carl Gustaf Bornehag till P4 Värmland.

De barn som ingår i denna studie var 2,5 år när den gjordes. Dessa barn är idag 7-8 år gamla.

– Vi avslutar just nu en test med dessa barn och vi kommer då att titta på detta igen och om man kan se effekter även när de nått skolåldern, säger Bornehag.

