Gratisbussar och sporthall populäraste e-förslagen

Här hittar du hela listan med alla e-förslag.

Ett e-förslag som har klarat gränsen, och det med råge, är att införa gratis kollektivtrafik för pensionärer.

– Alla vi pensionärer vill ha fri kollektivtrafik. För trafiken blir dyrare här, och det blir mindre plats att parkera, och sedan har jag sett många kommuner och städer har fri kollektivtrafik redan, säger förslagsställaren Ulo Helmvee till P4 Värmland.

För drygt ett år sen, i december 2016, avskaffades medborgarförslagen i Karlstads kommun och ersattes av systemet med e-förslag.

En skillnad är att medborgarförslagen alltid skulle upp i kommunfullmäktige, medan e-förslagen kan avgöras i berörda politiska nämnder.

En annan skillnad är att e-förslagen först ligger ute på kommunens webbsida i 90 dagar, och då gäller det att samla stöd från andra kommuninvånare. Får man minst 50 underskrifter ska förslaget tas upp i en nämnd.

En underskrift kan göras digitalt, men också på plats i kommunens kontaktcenter eller via telefon.

Ulo Helmvees förslag fick 352 underskrifter, näst flest av alla e-förslag hittills. Förslaget ska nu hanteras av stadsbyggnadsnämnden.

Totalt har 152 e-förslag kommit in, under det första dryga året med det nya systemet. Antalet medborgarförslag brukade ligga på under 100 per år, så förslagen från invånarna har blivit fler.

Å andra sidan har de flesta misslyckats med att nå ribban på 50 underskrifter, bara 31 förslag har klarat det. Det innebär drygt 20 procent av alla e-förslag som har legat ute hela tidsfristen.

Allra flest underskrifter har ett e-förslag om att bygga sporthall i Skåre fått, 356 underskrifter.

Men kultur- och fritidsnämnden sa nej, även om man också gav tjänstemännen i uppdrag att utreda en möjlig framtida utbyggnad av den befintliga sporthallen vid Ilandaskolan.

Helena Nilsson skrev e-förslaget, och hade hoppats på bifall från politikerna.

– De borde få upp ögonen för att det finns mycket barn och ungdomar i Skåre. Och Hertzöga och Skåre handboll är jättestora föreningar, som behöver utrymme. Både för innebandy, futsal och handbollen såklart. Vi kör våra barn in till stan för att träna, ifrån Skåre. Det är tidskrävande och inte så bra för miljön.

Anna Lipkin är processledare på Karlstads kommuns kontaktcenter, som tar emot e-förslagen.

– Jag tycker att det har varit en väldigt bra mängd förslag. I början var vi väldigt osäkra på hur väl det skulle slå igenom, och i början kom det in fler förslag än vi får in idag, men det ligger alltid några aktiva förslag på karlstad.se så jag tycker att det håller en fin mängd, säger Anna Lipkin.

Förslaget om sporthall i Skåre har alltså fått flest underskrifter hittills. Några andra e-förslag som har fått många underskrifter är att bygga tak och väggar på Tingvalla isstadion, att marknadsföra Skutbergets motionsspår och att förädla Almentorget.

Skutbergsförslaget godkändes, medan politikerna sa nej till Almen- och Tingvallaförslagen i väntan på detaljplanearbete respektive arenautvecklingsprojekt.

Ett populärt e-förslag, som politikerna har sagt ja till, är att uppföra en staty över Sven-Erik Magnusson.

Bredden i de 152 e-förslagen är stor. Det är allt från små detaljförslag, som att sätta upp parkbänkar till att bygga en stor multiarena. Hundrastgård är också ett återkommande ämne i flera e-förslag.

Tydligt är också att de flesta e-förslag är ämnen som berör kommunens teknik- och fastighetsnämnd, till exempel sånt som rör trafik, vägar, broar, parker och badplatser.

Det finns också vissa begränsningar för vad man får föreslå.

– Det ska vara en kommunal fråga. Det ska också hålla en god ton, det ska inte vara kränkande på något sätt. Vi har varit väldigt skonade mot den typen av förslag, vi tycker att Karlstadsborna håller en bra ton i sina e-förslag, säger Anna Lipkin.