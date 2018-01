Helene Friberg prisas för sina tränarinsatser

Helene Friberg är tränare på IF Göta och var under förra året ledare för det svenska juniorlaget under Junior-EM (22 år) i somras där det blev två guld, två silver och två brons. Hon får nu alltså ett fint pris från Europeiska friidrottsförbundet.

– Det är väldigt kul att få en sådan här utmärkelse, säger Helene Friberg som fick veta att hon fått priset i slutet av förra veckan.

Vad innebär detta för dig?

– Det är roligt att man får uppskattning för det man gör.