Polisens arbete mot tjuvjakt på varg ifrågasätts

– Jag tycker det är väldigt olyckligt att det område där Värmland ingår, och där vi har mest varg i landet, att det där varit ganska svårt att få det stöd vi behöver från länsstyrelse och polis att upparbeta information så att vi kan komma vidare i något av de här ärendena.

Det säger Christer Jarlåsen på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund som tar emot alla misstankar om jaktbrott på varg från polisregion Bergslagen.

– Vi har inte fått några anmälningar från Värmland avseende jakt på varg under året.

P4 Värmland har försökt ta reda vad som görs i länet i arbetet mot tjuvjakt det senaste året men det har varit svårt. Även informationen från ansvarig polischef är mycket knapphändig.

Efter att ha ändrat sig flera gånger säger han till slut att det inte gjorts några förundersökningar under 2017 avseende jaktbrott mot varg i Värmland.

Men det har kommit in sju anmälningar. En av dem avser en fälla.



– Det är svåra fall att utreda. Flera av dem gäller åtelkameror som sitter uppsatta i skogen. Att styrka juridiskt att det gäller just mot varg är kruxet och det som är svårt.

Tycker du att ni gjort tillräckligt för att hitta vittnen och bevismaterial?

- Ja, men det finns ju inga vittnen. Om du har en åtelkamera mitt ute i sjumilaskogen hur ska vi kunna hitta vittnen?

Det finns inte längre någon utsedd utredare som har hand om jaktbrott i regionen efter att den förra gick i pension. Att jaktbrottsärenden nu delas ut bland flera personer i en grupp tycker polischefen är bra.

Miljöåklagaren är av motsatt åsikt.

Det har också motsatta åsikter om huruvida jaktbrottsärenden ska lämnas vidare till miljöåklagare eller ej. Enligt polischefen ska det bara ske om det finns en misstänkt. Enligt miljöåklagaren ska alla upplysningar om jaktbrott lämnas vidare till honom oavsett.

De är dock överens om två saker. Ett - att det största problemet är att jaktbrott sker i det fördolda med få vittnen som ställer upp. Två - att tjuvjakt på varg sker i Värmland.

– Jag är också starkt övertygad om att det förekommer illegal jakt på varg och att den är organiserad och att den förekommer i Värmland, säger polischefen Tomas Johansson som liknar de slutna sällskapen med tjuvjägare vid HA och Bandidos.

Det är polisen och länsstyrelsen som har huvudansvaret för att skydda vargen. Ingen av dem har under året gjort en egen polisanmälan om jaktbrott.

En anledning till att P4 Värmland vill ta reda på mer om tjuvjakten är att flera vargar i flera revir i Nordvärmland försvunnit spårlöst under de senaste åren.

Det visar länsstyrelsens inventeringar. I den senaste rapporten stod att denna höga omsättning av vargar "indikerar att det förekommer illegal jakt".

Det finns även forskning, till exempel från det samskandinaviska forskningsprojektet Skandulv, som visar att tjuvjakten i landet är så utbredd att det handlar om att varannan varg dödas illegalt.

Även på Statens veterinärtekniska anstalt ser man bevis på illegal jakt. Av de drygt 500 döda vargar som undersökts senaste tio åren så har 7 procent gamla skottskador.

Miljöåklagaren efterlyser bättre resurser generellt hos polisen och bättre stöttning till de poliser som ska utreda jaktbrott.

– Från det polisområde Värmland tillhör har man hittills inte kunnat garantera oss de utredningsresurser som skulle behövs i ett fall med större dignitet. Men det senaste åren har det i och för sig inte varit aktuellt.

P4 Värmland har sökt ansvarig på Länsstyrelsen för att bemöta kritiken från miljöåklagaren.

