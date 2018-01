Veckans tips från Kulturnytt i P4

MUSIK

Sveriges stora musikexport och skapare av gåshud hos sina lyssnare kommer med sitt nya album. Det handlar förstås om systrarna Söderberg i First Aid Kit.

Här hör vi spåret Ruins och på nya albumet, First Aid Kits fjärde, har de tagit in fler instrument och mer elgitarrer och försöker nå en livekänsla med lite mer oslipade låtar. Och låtarna då: Ja det är både americana och indiepop men framförallt är det rösterna som skapar stordåd. Bara januari än men definitivt en av årets plattor!

BOK

Författaren Mats Söderlund släpper nu första delen i trilogin "Ättlingarna" i genren ungdomsfantasy.

I boken "Hotet" får vi möta en familj i norra Sverige där kampen för rent vatten tagit enorma proportioner och familjens tre barn spelar en viktig roll för hur naturen ska räddas. Läsaren kommer in i berättelsen under en tur på fjället då Jenny upptäcker nya varelser och sina krafter.

Mats Söderlund har material till sex ungdomsböcker om klimathot och övernaturliga krafter så håll utkik!

TV

HBO sänder TV-serien Britannia som säkert är tänkt att locka alla "Game of Thrones"-fans. Vi är i just Britannia, som romarna kallade de brittiska öarna, år 43 efter Kristus. Den romerske härföraren Aulus Platius vill addera Britannia till Romarriket men hade kanske inte riktigt räknat med de magiska druiderna eller de keltiska gudar som hela tiden sätter käppar i hjulet.

Serien är lite väl överlastad med splattereffekter, huvuden skärs av i parti och minut, men det är ändå värt att följa framför allt Kelly Reillys krigiska kungadotter Kerra som rider snabbare än vinden och skjuter prick så att romarnas soldathjälmar häpnar!

Bonus MUSIK

Sist måste vi nämna Kubansk-amerikanska Camila Cabellos nya platta som heter just "Camila". Hon slog igenom massivt i gruppen Fifth Harmony men lämnade gruppen och fick hon en hit med "Havana" förra året. Och att gå solo var ett klokt val, här glider hon in med latinomjuka danspärlor och flörtar med calypso, inte alls så stelbent och baktungt som Fifth Harmony och när man hör Camila Cabello i balladerna är det helt tydligt att hon är gjord för att stå i förgrunden.