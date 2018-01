Katolska kyrkans Arborelius i Karlstad

Det är en växande kyrka som Anders Arborelius företräder. Något han förklarar med ökad invandring.

– Det är en stor flyktinginvandring, främst har det kommit människor från Syrien och Eritrea som är katoliker, säger han.

Det handlar också om arbetskraftsinvandrare från exempelvis Polen, människor som kommit på grund av oroligheterna i Ukraina och de som flyttat till Sverige för att de funnit kärleken här. När det gäller de som konverterar till katolicismen - handlar det om ett hundratal personer per år.

Det är Karlstads ekumeniska råd som har bjudit in kardinalen, som höll katolsk mässa under förmiddagen och håller en ekumenisk gudstjänst under kvällen.

Anders Arborelius blev historisk när han som förste svensk blev utnämnd till kardinal av påven i somras. Och den ökade uppmärksamheten är främst en tillgång, menar han.

– Jag ser det som ett sätt för Sverige att öppna sig för en minoritet som ofta har haft det svårt. Som under århundraden har lidit förföljelse men som nu har fått viss upprättelse och plats i det svenska samhället, säger Anders Arborelius.