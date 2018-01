Fängelse för hot mot hockeyspelare

Kvinnan döms bland annat för olaga förföljelse, övergrepp i rättssak och olaga hot.

Kvinnan åtalades misstänkt för att under en längre tid förföljt hockeyspelaren per telefon, sms, mejl och via sociala medier.

Kvinna var också åtalad för stämpling till mord på hockeyspelaren, men där frias hon.