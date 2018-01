Hundarna tillbaka - EM-kval räddat

Em-kvalet i Härnösand i helgen, var i fara efter att flerfaldige mästaren i draghund Timo Silvolas hundar rymde från hemmet i Degerfors i tisdags. Men i går eftermiddag var båda tillbaka och Silvola kunde andas ut.

Ingen är gladare än jag, det kan jag säga"

Timo Silvola fick hjälp av vänner och letade efter hundarna långt in på natten och fortsatte tidigt under onsdagen. Hanen hade på förmiddagen tagit sig tillbaka till hundgården, men tiken var fortfarande på rymmen. Under eftermiddagen bestämde sig Timo för att bakspåra hanen i hopp om att tiken skulle ta samma väg hem, och så var det. En bit in stötte han på tiken som nog var glad att få sällskap hem igen.

– Hade de fått välja nu hade de nog stannat hemma för att de var riktigt slitna när dom kom hem. Dom sov hela eftermiddagen och hela natten, säger Timo Silvola

Och nu när hundarna är tillbaka blir det fullt fokus på tävlingarna igen. Två av tre tävlingar måste man prestera i för att bli uttagen till EM och efter att Timo missade tävlingen i Boden, måste det gå bra nu.

– Jag har kniven mot strupen. Jag måste prestera i helgen och sen är det en i Mora helgen efter. Där måste jag åka bra.