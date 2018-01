Veckans tips från Kulturnytt i P4

MUSIK

Hon gjorde succé i SVT:s På Spåret och knockade P3 Guld-publiken med sin röst. Det handlar om svenska stjärnskottet Sarah Klang!

Den här veckan släpper hon singeln "Mind " och nästa vecka den 9 februari sitt allra första album:"Love in the Milky way", och på skivan visar hon att melodier i moll behärskar hon till fulländning.

TV

Och så om Oscarsbelönade regissören Stephen Soderberghs nya TV-serie "Mosaic" på HBO som i Sverige sänds som just en ren TV-serie. I USA däremot kan man som tittare interagera i handlingen med hjälp av en app.

Det här är en elegant berättad mordgåta om Sharon Stones hyllade barnboksförfattare Olivia Lake som mördas och kanske att det finns för många misstänkta med olika motiv just för att den app-försedda publiken ska få leka detektiver. Men "Mosaic" är ändå sevärd som ren serie tack vare elegansen och det utmärkta skådespeleriet.

RADIODOKUMENTÄR

Sist om en helt ny radiodokumentär som heter "Svensk Stand Up 30 år". I dokumentären hörs bland andra Babben Larsson, Adde Malmberg, Nour El Refai, Henrik Schyffert, Özz Nûjen och Ulla Skoog.

I dokumentären berättar Björn Lindberg om hur det gick till när den svenska stand-upen gick från en smal företeelse till en självklarhet inom svensk underhållning. Dokumentären hittar du på Sveriges Radios sajt.