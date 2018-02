Bilpool ökar i Karlstad

Intresset för att vara med i en bilpool ökar. Företaget Sunfleets bilpool har ökat medlemsantalet med 36 procent till 270 medlemmar under fjolåret. Ideella Karlstads bilkooperativ har inte märkt samma ökning i just medlemsantalet, som ligger stabilt runt 75 medlemmar. Däremot märker de via de frågor de får att intresset ökat.

– Vi märker av ett ökande intresse, säger Fredrik Holm i föreningen. Fler och fler frågar vilka vi är och vi får fler förfrågningar på Facebook. Vi märker också att våra medlemmar använder bilarna mer. De gör mer nytta.

Föreningen har också minskat sitt utsläpp av koldioxid rejält genom att gå över till gasbilar och i vår blir övergången total när den sista bilen blir gasbil i kooperativet.