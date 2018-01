Generalsekreteraren: Ryssland är inte välkomna 2018

– Min uppfattning just nu är att Ryssland inte är välkomna in i den internationella gemenskapen under 2018 som nation. Men att aktiva som kan bevisa sin oskuld kan delta under neutral flagg, säger Stefan Olsson, generalsekreterare för Svenska friidrottsförbundet till P4 Värmland.

Avslöjandet

Dåvarande chefen för anitdopningslaboratoriet Grigorij Rodtjenkov hävdar att samtliga ryska friidrottare var dopade under OS i Peking 2008. Han blev sen visselblåsaren som avslöjade den statsstödda dopningen i landet, rapporterar SVT:s Uppdrag Granskning.

I jakten på dopningsfusket har Internationella Olympiska Kommittén, IOK, valt att göra nya tester på gamla dopingprov.

Från OS i Peking granskades 400 prov och ett 30-tal visade positivt. 14 av dem var ryssar och majoriteten friidrottare, meddelade IOK. Nu hävdar alltså Grigorij Rodtjenkov att alla ryska friidrottare var dopade under OS 2008.

Positivt

Stefan Olsson, tidigare förbundskapten, är generalsekreterare på Svensk friidrottsförbundet och är inte förvånad:

– Det är ju på något sätt en never ending story. Vi tycker att det är bra att det gamla unkna och rätt eländiga grävs fram i så hög utsträckning som möjligt. Det är positivt att det kommer upp i dagen.

Stefan Olsson säger till P4 Värmland att den nya ledningen inom förbudet tar dopningen på större allvar.

– Vi stod bakom beslutet att stänga av Ryssland som nation inför OS 2016 i Rio där friidrottarna inte fick vara med överhuvudtaget.

Krävs förändring

Generalsekretaren menar att dopningskulturen tar tid att förändra och att man måste byta ut personer i ledande ställning inom organisationen.

– Det upplever jag att Ryssland har gjort men det finns fler steg att ta. Man är på rätt väg men det borde gå snabbare, säger Stefan Olsson.