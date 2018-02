John Lundvik och Benjamin Ingrosso vidare till final

John Lundvik med låten "My turn" och Benjamin Ingrosso med "Dance you off" kommer vi att få se i Friends Arena den 10 mars, efter att de kammade hem varsin finalplats.

Sigrid Bernson och Renaida tog sig till Andra chansen, medan Edward Blom hamnade på femte plats.

Kamferdrops och Kikki Danielsson fick lämna tävlingen efter första röstningsomgången.