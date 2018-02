Inte bara i Sydkorea det anordnas OS-invigningar

Under OS-invigningen på fredag är det curlinglagets skipper, Karlstadbon Niklas Edin, som bär in den svenska fanan under OS-invigningen.

Det känns ärofyllt att få bära den där fanan som man sett så många stora stjärnor göra innan

Även på Södra Råtorpsskolan i Karlstad har man OS-invigning. Inmarsch, fackla och fanbärare finns även där. En av fanbärarna är eleven Molly som har en teknik att dela med sig av till Niklas Edin inför fredagens uppdrag.

– Jag bara viftar med handen, säger Molly