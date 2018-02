"Vården saknar kompetens om spelmissbruk"

Linnea bor i Karlstad med sin son Andreas, 25 år, som varit spelmissbrukare sedan tonåren.

– Det har varit en kamp mot myndigheterna – både mot kommunen och landstinget men framförallt mot psykiatrin. De ville inte förstå att min son hade en spelproblematik.

Hon förstod tidigt att sonens spelande inte var friskt. Redan i 20-årsåldern kunde han spela bort hela sin lön över en natt på nätspel. Flera gånger kördes ekonomin i botten och han fick flytta hem till mamma igen. Med tiden förlorade han både jobb och vänner.

Hon försökte få hjälp av Karlstads kommun och landstinget. Andreas fick träffa vårdpersonal men ingen som enligt henne kunde just spelberoende.

– De sa att han inte var spelmissbrukare. De trodde inte på mig. De lyssnade på min son. Och de som vet något om spelproblematik vet att den som har problemet ljuger gärna och ser det inte själv.

Hon fick heller ingen information om vad det fanns för behandling eller annan hjälp att få. Hennes känsla var att ingen tog spelmissbruk på allvar.

Det var genom att själva göra resarch på nätet som hon förstod att på andra håll i Sverige fanns kommuner och landsting som erbjöd behandlingar och gjorde insatser mot just spelmissbruk.

Via en slump fick hon höra om behandlingshemmet Game Over i Linköping.

För drygt ett år sen lyckades hon övertala landstinget i Värmland att skicka Andreas dit. Efter två behandlingar har han nu hållit sig spelfri i en månad.

Åren med oro, kamp och motgångar har tagit hårt på Linnea.

– Jag mådde fruktansvärt dåligt. Det är hemskt att stå bredvid när ens barn mår dåligt. Som förälder vill jag ju bara att mitt barn ska få den vård han behöver för att bli frisk.

Hon välkomnar den nya lagen som från årsskiftet inkluderar spelmissbruk i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen men hon vågar inte riktigt tro på att det ska fungera.

– Det kan ju inte bli sämre. Nu måste de verkligen göra någonting. Det är ju ett gigantiskt problem. Det är viktigt att man kompetenshöjer personalen som finns inom psykiatrin i Värmland.

Men av erfarenhet är hon orolig för att ansvaret ska falla mellan stolarna.

– Ett samarbete mellan psykiatri och kommun är jättebra bara det inte blir för diffust vem som ska göra vad och så är det ingen av dem som gör något.

Linnea poängterar också att det saknas anhöriggrupper för personer som lever med spelmissbrukare. Hon vill själv hjälpa andra i samma situation.

Hennes råd till anhöriga hör du i ljudklippet här intill.