Tre åtalas efter stöldturné

Trion anklagas för att stå bakom en serie stölder under ungefär ett års tid. Sammanlagt ska de ha stulit varor för över en halv miljon kronor vid flera butiker i Västsverige, bland annat i Karlstad och Säffle.



Enligt åtalet har de i vissa fall packat in varor i en barnvagn och i andra fall använt en specialpreparerad jacka, varorna har sedan sålts vidare via konton på en auktionssajt.



Brotten bedöms som grova eftersom det skett systematiskt och i stor omfattning. Alla tre erkänner brott.