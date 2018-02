Rallylåten 2018 - Give me all your rally

Den här gången har vi lyssnat på lyssnaråsikter som ville att vi skulle gå tillbaka mer till rötterna, satsa på rock och att sjunga själva. Därför har vi gjort om ZZ Tops hit Give me all your lovin'.

I vår tappning heter den Give me all your rally och sjungs av Kilsbon Alexandra Larson och P4 Värmlands Tomas Hedman tillsammans med en kör ur P4 Värmlands personal.

Texten står Tomas Hedman för och tekniken skötte Örjan Bengtzing. Bakgrunden kommer från engelska Glucose Music.

Texten till årets rallylåt:

Gimme all your rally

(Gimme all your lovin' - ZZ Top)

MÄN

Vill ej ha raklödder,

bowlingklot och knipartång

struntar i fjärrkontroll

TV-sport och vacker sång

Gimme all your rally

det är allt som jag vill ha

Gimme all your rally

får jag det så blir jag gla'

KVINNOR

Vill ej ha tända ljus

och städat hus

Jag struntar i en diamant

Har du bukett med ros

så gå din kos

Jag är inte den sortens tant

Gimme all your rally

det är allt som jag vill ha

Gimme all your rally

får jag det så blir jag gla'

ALLA

Vi se ett rallyess

och egen radio vill jag ha

tar på vår rallydress

familjedag blir säkert bra

Gimme all your rally

så är jag din i evighet

Gimme all your rally

det är det bästa som jag vet

Gimme all your rally

det är allt som jag vill ha

Gimme all your rally

får jag det så blir jag gla'

P4 Värmlands rallylåtar genom åren:

2003 Nu är svenska rallyt här (Black or white - Michael Jacksson)

2004 Omkörd av en traktor (Fångad av en stormvind - Carola)

2005 Wrom wrom i Värmlandsskogen (Hum hum från Humlegården - Lars Winnerbäck)

2006 Rock the hill (originalkomposition av Tomas Hedman)

2007 Jag och min växelspak (originalkomp. svensk version av Rock the hill)

2008 Jag skiter i rallyt (Jacksson - Jerry Williams version)

2009 (ingen ny låt inspelad)

2010 Jag är rallyt (I love Europe - Christer Sjögren)

2011 Jag gasar på (Mikrofonkåt - September)

2012 Kör som Grönholm (Moves like Jagger - Maroon Five)

2013 Rally för everybody (Party for everybody - Buranovskiye Babushki)

2014 Gasa Bromsa (Dansa pausa - Panetoz)

2015 Mera gas (All about the bass - Meghan Trainor)

2016 Rallyts hjältar (Heroes - Måns Zelmerlöw)

2017 Ingen stoppar rallyt (Can't beat the feeling - Justin Timberlake)

2018 Give me all your rally (Give me all you lovin - ZZ Top)