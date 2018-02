Rallygeneralen kommenterar kritik om oplogade vägar

The organizers can screw themselves. No plough for the last six kilometers. Deep snow. It was already unfair to be first on the road here."

– Ja, jag var lite chockad över hans ordval. Vi plogar alla sträckor så sent vi kan. Om det sen snöar blir det snö på vägen. Vi kan inte få snön att sluta falla från himlen. Jag vet att hans teamchef kommer att tala med honom om hur naturens lagar fungerar, säger Glenn Olsson, vd för Svenska rallyt.

Olsson tror att Ott Tännak kommer att ångra sitt ordval innan rallyt är över.