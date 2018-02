Personalbrist på Gripen nu under kontroll

– Som det ser ut nu är vi ganska bra bemannade, just nu har vi möjlighet att få teckning via två hyrläkare och pensionärer som går in och jobbar, säger Birgitta Sahlström, verksamhetschef på Vårdcentralen Gripen.

Det var i oktober som läkarna på Gripen larmade om bland annat underbemanning vilket de menade ledde till att patientsäkerheten hotades.

Utöver läkarbristen har man även haft problem med att patienter bokar läkartider utan att egentligen behöva det och för att komma tillrätta med det har man nu helt tagit bort den öppna mottagningen och samtidigt minskat ner på antalet tider man kan boka via webben.

Trots att situationen är bättre idag, är den inte helt löst.

– Vi har problem med tillgängligheten, många säger att de inte kommer fram på telefon och vi har fortfarande webbtider dr petienter bokar in sig för saker som vi inte tycker borde komma till läkare. Det är frustrerande när man vet att det är många som knackar på dörren och vill komma in, säger Lars Block, allmänläkare på vårdcentralen Gripen.