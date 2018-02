Rädsla och oro i skyddsrummet i östra Ghouta

I östra Ghouta har hundratals människor dödats och skadats den senaste veckans i flyganfall ledda av den syriska regimen. Enligt uppgifter från Syriska människorättsobservatoriet har runt 500 människor mist sina liv, många av dem barn.

Kinan kom till Arvika från östra Ghouta 2013. Släkt och vänner finns kvar i området och han försöker att hålla kontakten med dem.

– Men det är svårt, när beskjutningarna började har det blivit mycket svårare, säger han.

Vi är på Arvika bibliotek när Kinan ringer upp sin kusin Bibars som är i ett av många skyddsrum i området. För att inte störa andra på biblioteket har vi fått låna sagorummet, ett färgglatt rum för fantasi och drömmar. När Bibars svarar och vi ser det mörka och kala skyddsrummet är kontrasterna stora.

– Det är fullkomlig förödelse här. Vi hörde att FN hade beslutat om vapenvila, men den syriska regimen fortsätter att bomba folket. Vi sitter här och lyssnar efter flygräder, säger Bibars.

Han berättar att skyddsrummen de sitter i är undermåliga. Att de byggts i all hast och att han inte tror att de ger speciellt mycket skydd. Han pratar länge om situationen i östra Ghouta, vi ställer inte speciellt många frågor. Efter ett tag blir jag medveten om att bebisen som skriker i bakgrunden har skrikit genom i stort sett hela samtalet. Jag säger till Bibars att jag hör barn som gråter och att jag undrar hur de mår.

– Kriget drabbar barnen. Barnen som är här runt omkring mig är hungriga. Vi har varit här i åtta dygn nu och det finns inte tillräckligt med vatten, mat eller mediciner, säger han.

Han förklarar att mammorna till de minsta barnen försöker amma, men det finns inte tillräckligt med mjölk för att mätta. Mjölkersättning går inte att få tag på. Han frågar om vi vill se hur barnen har det och vi svarar ja. Han sveper kameran över den del av skyddsrummet där barnen sitter uppradade. De allra minsta i knät på de lite större. Han frågar barnen hur de har det och varför de är där.

– Vi är rädda och oroliga, svarar ett av barnen.

– För vadå? undrar Bibars.

– För flygplanet, svarar en liten kille.

– Vi är rädda för beskjutningar, säger en tjej.

Efter samtalet beskriver Kinan hur han känner sig ledsen och maktlös. Han kan inte göra något. Den syriska regimen lyssnar inte på omvärlden. Under dagen har det kommit rapporter om beskjutningar och att civilbefolkningen inte lyckats fly krigszonen genom den korridor som Ryssland lovade att upprätta under en fem timmar lång vapenvila under tisdagen.

Jag undrar om Kinan tror att det någonsin kommer att bli fred i Syrien. På den frågan svarar han ett tveklöst ja.

– Inte just nu, men om några år. När hela världen går samman mot den syriska regimen kan det bli fred, säger han.