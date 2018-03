Karlstadsborna flitiga biobesökare

I natt är det dags för filmvärldens höjdpunkt Oscarsgalan, och tittar man på värmlänningarnas filmintresse så är det Karlstadsborna som sticker ut, vad gäller antalet biobesök. I länet lär det ha att göra med att Karlstad har ett större utbud än andra orter, men oavsett det så går Karlstadsborna mer på bio än riksgenomsnittet. Det visar kommunstatistik från Svenska filminstitutet som nyhetsbyrån Siren sammanställt.

2,8 biobesök per invånare hade Karlstad under 2016 enligt statistiken, riksgenomsnittet är 1,8. Arvikaborna gick på bio i snitt 1,2 gånger under samma år, i övrigt ligger alla värmländska kommuner under ett biobesök under 2016.