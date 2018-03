Camilla ger katter en nystart

I Vålberg bor Camilla. Hon har vigt sitt liv åt att ta hand om katter som haft oturen att träffa människor som slagit, sparkat och lämnat katter åt sitt öde. Det började med att Camilla tog sig an två förvildade katter som fanns där hon bodde. En av dem kom in självmant, den andra fångades in på annat sätt. Camilla berättar att det var ett krävande arbete som sen tog vid.

– Det var många timmar som jag låg på golvet för att få katternas förtroende, menar Camilla.

Camilla ger katterna en egen vrå, mat, vatten och lugn. Med tiden visar det sig om katten finner sig till rätta.

– Alla har rätt till en andra chans, säger Camilla.