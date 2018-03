Linn hoppas på bra placering i Holmenkollen

- Ja det har varit lite tufft, det tog mer krafter än jag hade räknat med. Men det är bara att försöka hålla i, säger Linn Persson.

Det är Mona Brorsson, Emma Nilsson och Linn Persson som tävlar i stafett och jaktstart. Under tävlingarna i Holmenkollen kördes sprintloppet under onsdagen. Damernas skidskyttestafett körs lördag och på söndag är det jaktstart för de som tagit sig dit placeringsmässigt under veckan. Och nu när tävlingarna går i Oslo så reser många värmlänningar dit och är hejaklack.

– Det känns nästan som att tävla på hemmaplan. Det säger Linn Persson från Torsby som nu tävlar i Holmenkollens skidskytte.