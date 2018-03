Mirakelvändningen uteblev – FBK:s säsong är över

Aldrig tidigare har ett lag vänt ett 0–3 underläge i matcher till seger.

Men efter Färjestads två raka kändes det inte omöjligt. Framför allt inte då man i kvällens match mot Skellefteå på bortais även hade en 2–1-ledning inför tredje perioden.



Men då bjöd Skellefteå på två snabba mål.



Först sköt Jesper Olofsson in ett skott som gick in via Färjestads målvakt Lars Haugen.

Bara 50 sekunder senare, när matchuret stod på 46.23, sköt Pär Lindholm in 3–2, efter att man utnyttjat försvarsslarv i Färjestad där man tappat puck i neutral zon.

Starkt av oss att reda ut stormen och inte släppa in för mycket mål och sedan vända på matchen.

I spel sex mot fem drällde Mikael Wikstrand med pucken och Oscar Möller slog in 4–2 i tom kasse, sedan utökade dessutom Pär Lindholm till 5–2 öppet mål.

Skellefteå kommer möta Djurgården i semifinal.

Skellefteå AIK-Färjestad 5-2 (1-2, 0-0, 4-0)

Första perioden: 1-0 (3.21) Pontus Petterström (Filip Berglund, Linus Lindström), 1-1 (6.51) Michael Lindqvist (Per Åslund, Johan Ryno) spel fem mot fyra, 1-2 (16.05) Johan Ryno (Fabian Zetterlund).

Tredje perioden: 2-2 (5.33) Jesper Olofsson (Jonathan Pudas, Simon Krekula), 3-2 (6.23) Pär Lindholm (Sebastian Ohlsson), 4-2 (19.12) Oscar Möller, 5-2 (19.24) Pär Lindholm (Oscar Möller).

Skott: 51-31 (11-17, 22-4, 18-10).

Publik: 5 029.

Skellefteå vidare med 4–2 i matcher.