Klass 2-varning för Gotland

Klass 2-varning har även utfärdats för Öland. SMHI talar om stormbyar upp till 25 meter per sekund i kombination med snöbyar.

SMHI har tidigare utfärdat en klass 2-varning för Stockholms län och Södermanlands län under tisdagskvällen och natten mot onsdag. Enligt meteorologerna kan det falla 20 centimeter snö.

Under tisdagen har det varit besvärligt väglag i Västsverige. Ett tiotal olyckor har rapporterats bara längs E6 från Halmstad till Strömstad.

– Här på västkusten är det väldigt besvärligt, både i Halland och norra Bohuslän. Det regnar och det är minusgrader i luften så det fryser till is när det landar på backen, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för både regn och snö med risk för ishalka i de västliga delarna när regn lägger sig på de frusna vägbanorna. Och trafikproblemen väntas fortsätta även under kvällen och onsdagen.

Under kvällen når nederbördsområdet ostkusten. En klass 2-varning har utfärdats i Södermanlands och Stockholms län. Det kan komma 10-20 centimeter snö, detta i kombination med frisk ostlig vind med hårda vindbyar och risk för kraftig drivbildning.

– Det är ett riktigt vinteroväder som kommer med mycket snöfall på många håll. Och i Götaland också ishalka. Dessutom på det, blåsigt väder framförallt i delar av fjällen och över de östra delarna av landet, säger Niklas Einevik, meteorolog på SMHI.

Hos Trafikverket uppmanar man uppmanar att stanna hemma och inte ge sig ut på vägarna om det inte är absolut nödvändigt.

Under onsdagen rör sig nederbördsområdet söderut. Snöfallet fortsätter på många håll men avtar i intensitet. Kyliga nordostvindar drar in och ger minusgrader även över södra Götaland – i norra Norrland kan minusgraderna leta sig ner till -30 under natten.

Kylan kommer hålla i sig fram mot helgen då ett nytt snöväder väntas passera. I samband med det kommer också lite mildare luft dra in.