Destination Gotland räknar med trafik under torsdagen

2500 passagerare drabbades när Destination Gotland ställde in trafiken på onsdagen. Vinden mojnar något, till nordost 15-20 m/s, och Destination Gotlands marknadschef Johan Lindvall säger till P4 Gotland att de just nu bedömer att kunna köra enligt turlista. Passagerarna som inte kunde resa under onsdagen får boka om sig själva.

