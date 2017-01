Stora problem efter snöväder och hårda vindar

Den främsta orsaken till avbrotten är träd som har fallit ner över ledningar.

I främst Kalmar län men även Östergötland har över 10 000 av Eon:s elkunder varit utan ström i dag. De flesta har fått strömmen tillbaka men fortfarande är det över 1 000 kunder som är utan el.

SMHI har sänkt klass 2-varningen för Kalmar län till en klass 1-varning. Men klass 2-varningen kvarstår för Öland. Tidigare under dagen stoppades busstrafiken över Ölandsbron men sedan klockan 14 rullar bussarna igen, till och från Öland.

På flera håll har det skett trafikolyckor, de flesta halkolyckor.

På Gotland har landsbygdsbussarna åter börjat rulla sedan klockan 16.30 men förseningar är att vänta under kvällen. Samtidigt kvarstår SMHI:s klass 2-varning för stormbyar på Gotland. Under kvällen och natten väntas fortsatt snöfall och hårda vindar.

Under förmiddagen ställde Destination Gotland in samtliga turer till och från Gotland som skulle ha gått i dag. 2 500 passagerare drabbades av inställda turer. Men under torsdagen väntas färjetrafiken åter vara igång, säger Destination Gotlands marknadschef, Johan Lindvall till P4 Gotland.

– Med de uppgifter vi har från SMHI så gör vi bedömningen att vi kör enligt turlista imorgon torsdag, säger han.