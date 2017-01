Följ med hemtjänsten ut i ovädret

SMHI:s klass 2-varning över Gotland har nu ändrats till en klass 1-varning med nordostlig vind och mycket hårda vindbyar mellan 21-24 meter per sekund – i kombination med stråk av snöbyar.



Under förmiddagen vittnade hemtjänstens anställda på norr om problem med nedfallna träd och svårigheter i att ta sig in på mindre vägar – då vallarna som bildats av plogbilarna på de större vägarna har vuxit sig höga under dagen.

På söder var halkan ett större problem och detsamma gällde i Visby.



Hur känns det att vara ute på vägarna när Trafikverket råder gotlänningarna till att stanna inne och helst låta bilen stå?

– Vi måste ju ut. Vi har människor som behöver oss – så det är bara att ge sig av. Personalen inom hemtjänsten och vård över huvud taget har en annan smärtgräns av vad som är dåligt väder. De ger sig ut i ur och skur och ingenting är omöjligt för dem, säger Jane Sandberg, enhetschef för hemtjänsten i västra Visby.