Första förlusten för Visby Roma

Slarvigt spel i första perioden. Det märktes att båda lagen spelat match igår också (V/R vann mot Östersund och Piteå besegrade Huddinge).

Visby Roma tog ledningen efter åtta minuter genom Jonathan Johansson när Piteå hade en man utvisad. Visby Roma sköt dubbelt så många skott på mål men 1-1 var rättvist.

Piteå började andra perioden med en man mer på isen efter att Jonathan Johansson blivit utvisad strax innan pausvilan. Piteå gjorde inte mål då men gjorde det åtta minuter in i perioden och tog ledningen för första gången i matchen. Ett slumpskott ur dålig vinkel som ramlade in via både ribba och stolpe. Piteå är kända för sin goda defensiv och det visade man i den här perioden.

I tredje var det målchanser fram och tillbaka. Det dröjde till den fjortonde minuten innan Visby Roma kunde kvittera till 2-2 genom Einar Engström. Glädjen varade bara i trettiotvå sekunder då Piteå återigen tog ledningen och med det målet vann matchen.

Målskyttar i Visby Roma var Jonathan Johansson och Einar Engström.

(1-1, 0-1, 1-1)

Publik: 827 personer

Allettan norras tabell här.