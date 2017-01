Surfplattor ska börja användas allt mer av barnen på öns förskolor

Under måndagen samlades förskolepedagogerna från Roma förskoleområde i Visby för en inspirationsdag i hur surfplattor ska kunna ta större plats i utbildningen.



– Det finns många barn som kommer till förskolan och kan använda sig av digitala verktyg redan, berättar Jessica Passvik, biträdande förskolechef i Roma förskoleområde.



– Det som är viktigt är ju att barnen använder surfplattorna så att de kan skapa och vara kreativa med dem. Barnen ska inte vara passiva mottagare utan uppdraget i förskolan är att de ska kunna skapa filmer, bilder, QR-koder, eller vad som nu kan passa in i det man arbetar med. Det finns många enkla och bra verktyg som barn kan jobba med, säger it-pedagogen Marie Andersson från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.



– På Maries kurs fick vi tillexempel lära oss att man ska använda de här verktygen tillsammans med barnen. Och då är det ju även mycket enklare för pedagogerna att återkoppla till föräldrarna eftersom man har genomfört uppgiften tillsammans med barnen. Och då tar det ju heller inte tid från den pedagogiska utvecklingstiden, säger Jenny Nilsson, förskolechef i Roma förskoleområde.



Vad tillför surfplattorna för förskolebarnen?

– Plattan i sig är ju ett oerhört bra verktyg för att dokumentera. Säg att jag spelar in ett barn i augusti när han eller hon säger något och sedan gör det igen i december så kanske man kan se en skillnad gällande språkutveckling till exempel. Sen har pedagogerna en uppgift utifrån läroplanen göra andra saker med plattan än vad man kanske gör hemma. På förskolan är plattan ett verktyg för att nå målen i läroplanen, säger it-pedagogen Marie Andersson från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.