Retoriker om Obamas sista tal som president

Barack Obama är en av vår tids bästa talare, enligt retorikerna Göran O:son Waltå som till vardags undervisar vid litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala Universitet, Campus Gotland.

- Retorik är ju konsten att övertyga, men dagens retorik handlar också om att skapa identifikation, igenkänning, precis som reklamen. Det är nog en följd av att vi blivit allt mer kritiska till verbal kommunikation och sätt att manipulera, säger Göran O:son Waltå.

Det gäller att talaren kan få publiken att knyta an direkt i början av talet, och för kända personer som Obama och Streep betyder det att talet ska inledas med stor ödmjukhet.

- Meryl Streep börjar, "You have to forgive, I've lost my voice, and I've lost my mind too", säger Göran O:son Waltå.

- Obama som anknyter till Chicago där allting började "I'ts good to be home" och sen "My fellow americans".

Tycker du att det här är bra tal?

- Ja absolut, på många sätt. Obama är ju en erkänt duktig talare, och det här är ett typiskt Obama-tal, säger Göran O:son Waltå.